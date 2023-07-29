Криминал 29 июля 2023, 19:33 Москвича заподозрили в убийстве жены из-за спора о воспитании дочери Мужчину задержали по подозрению в убийстве жены из-за спора о воспитании дочери в Москве РИА «Новости»

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В Восточном округе столицы жестоко расправились с 39-летней женщиной, ударив ножом. По подозрению в убийстве задержали ее супруга, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в субботу, 29 июля, на улице Молостовых в квартире одного из жилых домов нашли зарезанную женщину. Ее 33-летний супруг заявил полицейским, что поссорился с женой накануне и ударил ее в шею ножом. От полученной раны потерпевшая скончалась на месте.

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Сегодня мужчина решил сдаться правоохранителям, и сообщил им о случившемся. Он рассказал следствию, что конфликт с супругой произошел из-за разногласий в воспитании их годовалой дочери, которую на днях забрали из неблагополучной семьи органы опеки.

Следователи продолжат расследовать уголовное дело под контролем прокуратуры. В суде скоро решат вопрос о его аресте. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет.

Ранее подозреваемого в убийстве 40-летней женщины на улице 9-я Парковая задержали в Москве. Во время допроса он признался в содеянном.