Москвича заподозрили в убийстве жены из-за ревности

Жителя Москвы мог убить супругу на почве ревности. Мужчина застрелил жену 12 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По версии следствия, утром в четверг 53-летний мужчина находился в квартире на улице Маршала Тухачевского на северо-западе Москвы. Между ним и его 39-летней супругой произошла ссора. В порыве гнева столичный житель два раза выстрелил в жену. От полученных ранений она скончалась на месте.

На место выехали следователи. Они работают в квартире. Правохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве мужчине в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Расследование продолжается.