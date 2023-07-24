Криминал 24 июля 2023, 16:08 Москвича заподозрили в серии краж у знакомых, пока те были в отъезде Shot: жителя Москвы заподозрили в квартирной краже у знакомых, пока те уезжали на выходные РИА «Новости»

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Сотрудники полиции разыскивают москвича по подозрению в воровстве у своих приятелей. Пока хозяева уезжали отдыхать, из их жилища выносили деньги и ценности. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации источника, недавно неизвестные ограбили квартиру семейной пары на улице Судакова. После этого собственники установили камеру видеонаблюдения.

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Вскоре пара заметила повышенный интерес со стороны общего друга. Он задавал в дружеском чате наводящие вопросы, например, когда и на какое время хозяева уезжают из дома. При этом в его распоряжении был дубликат ключей от их квартиры, так как в прошлом году он помогал семье.

Пока пара отдыхала в Тульской области, о чем «предупредила» знакомых, ночью 23 июля в их жилище забрался мужчина. Он долго пытался отыскать коробку с деньгами и драгоценностями. Однако ему пришлось покинуть чужой дом ни с чем, а хозяева благодаря камере быстро выяснили, что вором оказался их друг с дубликатом ключей.

Авторы Telegram-канала уточнили, что мужчина сначала воровал понемногу наличные, а затем забрал все деньги, валюту и золотые монеты на 550 тысяч рублей. Сейчас поисками подозреваемого занимаются полицейские. Они предполагают, что у него были сообщники.

Ранее москвич обокрал стоматологическую клинику в центре столицы. Полиция задержала подозреваемого в краже 1,8 миллиона рублей.