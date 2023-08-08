Криминал 08 августа 2023, 12:22 Москвича заподозрили в ограблении и избиении мужчин на Рублевском шоссе МВД Москвы: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Рублевском шоссе РИА «Новости»

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Сотрудникам ППС удалось задержать по горячим следам молодого человека по подозрению в нападении на мужчин. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он уточнил, что у подъезда жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе, неизвестный, угрожая ножом, потребовал от 43-летнего мужчины деньги. Это заметил 39-летний прохожий. Он вызвал полицейских и попытался остановить налетчика. Однако агрессор успел несколько раз ударить руками мужчин по голове и телу.

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Прибывшие правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого и привезли в отдел для дальнейших разбирательств. Молодого человека арестовали. Потерпевшие обратились к медикам за помощью. Теперь их здоровью ничего не угрожает.

Ранее суд Москвы арестовал жителя столицы, которого заподозрили в ограблении офиса микрокредитов. По версии следствия, мужчина угрожал сотрудницам, чтобы те отдали ему все деньги.