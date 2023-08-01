Криминал 01 августа 2023, 11:15 Москвича задержали за попытку украсть у курьера мобильные телефоны МВД: 19-летнего москвича задержали за попытку украсть у курьера четыре мобильных телефона РИА «Новости»

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В Москве мужчина попытался украсть у курьера мобильные телефоны. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, молодой человек 19 лет заказал четыре мобильных телефона в интернет-магазине. Он указал, что произведет оплату при доставке.

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Когда курьер прибыл по адресу, злоумышленник заманил его в подъезд жилого дома, схватил и начал душить. Затем он ударил доставщика по голове предметом, похожим на пистолет, и попытался отобрать рюкзак. Потерпевший смог дать отпор и выбежал из подъезда. Полиция задержала подозреваемого на 111-м километре трассы М-4 «Дон».

«Возбуждено дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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