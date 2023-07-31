Криминал 31 июля 2023, 16:59 Москвича задержали за кражу 18 миллионов рублей у сожительницы Московские полицейские задержали мужчину за похищение 18 миллионов рублей у сожительницы РИА «Новости»

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Столичные оперативники задержали мужчину за похищение крупной суммы денег у своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина познакомилась со злоумышленником в брачном агентстве. Они стали жить вместе, однако позже мужчина признался, что женат, а для развода ему нужно приобрести для своей жены квартиру. Потерпевшая сняла 18 миллионов рублей со счета и оставила деньги в доме.

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После ссоры с задержанным, когда он ушел, женщина обнаружила, что средства тоже пропали. Когда мужчина отказался возвращать деньги, женщина обратилась в полицию.

«К моменту задержания злоумышленник успел потратить украденные денежные средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили в МВД.

Ранее во Владимирской области задержали местного жителя, который с помощью фейковой страницы в соцсетях уговорил женщину перевести ему деньги на ремонт автомобиля, чтобы приехать к ней.