Криминал 15 августа 2023, 11:35 Москвича задержали за изготовление наркотиков в домашних условиях МВД: уголовное дело возбудили против 50-летнего москвича за изготовление и сбыт наркотиков РИА «Новости»

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Столичные полицейские задержали 50-летнего москвича, которого заподозрили в изготовлении и сбыте наркотических средств в крупных размерах. Против него возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД России.

В ведомстве сообщили, что правоохранительным органам поступил сигнал о сбыте наркотиков в Подмосковье. Подозреваемого задержали и провели обыск в его доме на улице Молодцова и гараже в Полярном проезде. У мужчины нашли и изъяли две стеклянные колбы с остатками неизвестного вещества, электронные весы и свертки с порошком общей массой более четырех килограммов.

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Специалисты провели исследование и пришли к заключению, что вещество содержит производное N-метилэфедрона.

Против мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30, части 5, статьи 228.1 Уголовного кодекса России. Его заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух мужчин по подозрению в производстве наркотиков в Нижегородской области.