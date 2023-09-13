13 сентября 2023, 15:07
Москвича задержали за избиение мужчины спортивным снарядом в «Лужниках»
Полицейские задержали москвича за избиение спортивным снарядом в «Лужниках»
У комплекса «Лужники» в Москве мужчина избил одного из работников спортивным снарядом. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО столицы.
По предварительным данным, на футбольном поле спортивного комплекса «Лужники» произошел конфликт между двумя работниками, который перерос в потасовку. В ходе конфликта один из мужчин взял спортивный диск для штанги и ударил им своего противника в плечо.
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Пострадавшего госпитализировали, а 29-летнего ранее судимого мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Ранее полиция Москвы задержала мужчину с самодельным мачете. Пьяный злоумышленник во дворе дома на Алма-Атинской улице развязал конфликт с незнакомым мужчиной.
Драки
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