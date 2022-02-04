Москвича задержали за избиение матери

Жителя Москвы задержали по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений матери. Об этом сообщил сайт МВД Медиа.

Следственный отдел ОМВД России по району Черемушки возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пресс-служба МВД сообщила, что вечером 3 февраля женщина выбежала из квартиры с криками о помощи.

Прибывшие на место оперативники обнаружили пострадавшую 1975 года рождения. Она рассказала, что сын нанес ей повреждения головы и множественные травмы лица.

Женщина была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи, подозреваемый задержан.

Ранее в татарстанском поселке Луч полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек.