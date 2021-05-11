Москвича задержали за хранение наркотиков

В Москве задержан пассажир такси, у которого обнаружили наркотики, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Полицейские остановили машину для проверки документов. Поведение пассажира такси показалось им подозрительным. В результате у него обнаружили пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что в пакете находилось 0,64 грамма наркотика амфетамина. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».