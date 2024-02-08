Криминал 08 февраля 2024, 11:13 Москвича задержали за хранение более 1,6 килограмма наркотиков Жителя московского Солнцево задержали за хранение более 1,6 килограмма героина РИА «Новости»

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Жителя московского района Солнцево задержали за хранение крупной партии героина. Более 1,6 килограмма запрещенного вещества полицейские нашли в квартире мужчины на Аминьевском шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, подозреваемый хранил запрещенные вещества с целью их дальнейшего распространения. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 19 пакетов с метадоном, предназначенных для сбыта путем закладок на территории города.

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Наркотики изъяли и уничтожили. Ранее судимому за аналогичные преступления 28-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

Ранее в столице таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой.