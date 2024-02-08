08 февраля 2024, 11:13
Москвича задержали за хранение более 1,6 килограмма наркотиков
Жителя московского Солнцево задержали за хранение более 1,6 килограмма героина
Жителя московского района Солнцево задержали за хранение крупной партии героина. Более 1,6 килограмма запрещенного вещества полицейские нашли в квартире мужчины на Аминьевском шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
По информации ведомства, подозреваемый хранил запрещенные вещества с целью их дальнейшего распространения. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 19 пакетов с метадоном, предназначенных для сбыта путем закладок на территории города.
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Наркотики изъяли и уничтожили. Ранее судимому за аналогичные преступления 28-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его заключили под стражу.
Ранее в столице таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой.
Наркотики
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Москва
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