10 января 2024, 18:43
Москвича задержали по подозрению в грабеже у банкомата
Полиция задержала 21-летнего москвича, подозреваемого в грабеже у банкомата
Полиция Москвы задержала 21-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа. Злоумышленник выхватил деньги у женщины, стоявшей рядом с банкоматом в фойе торгового зала на улице Большая Полянка, и сбежал. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.
В ведомстве уточнили, что женщина собиралась пополнить счет организации, в которой она работает, на сумму свыше 70 тысяч рублей, когда на нее напал подозреваемый, вырвал деньги и скрылся с места преступления.
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Правоохранители сумели изъять у молодого человека часть украденных средств, которую он не успел потратить. Против него возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении на улице Шаболовка в Москве. Они отобрали у одного из прохожих телефон и рюкзак.
Кражи
Москва
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