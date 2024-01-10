Криминал 10 января 2024, 18:43 Москвича задержали по подозрению в грабеже у банкомата Полиция задержала 21-летнего москвича, подозреваемого в грабеже у банкомата РИА «Новости»

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Полиция Москвы задержала 21-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа. Злоумышленник выхватил деньги у женщины, стоявшей рядом с банкоматом в фойе торгового зала на улице Большая Полянка, и сбежал. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что женщина собиралась пополнить счет организации, в которой она работает, на сумму свыше 70 тысяч рублей, когда на нее напал подозреваемый, вырвал деньги и скрылся с места преступления.

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Правоохранители сумели изъять у молодого человека часть украденных средств, которую он не успел потратить. Против него возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении на улице Шаболовка в Москве. Они отобрали у одного из прохожих телефон и рюкзак.