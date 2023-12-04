Криминал 04 декабря 2023, 17:55 Москвича уличили в ложном доносе о краже автомобиля Полиция уличила москвича в ложном доносе об угоне собственной машины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителя Москвы уличили в заведомо ложном доносе о краже транспортного средства. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что его автомобиль украли с улицы Сталеваров. Однако после проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что кражи в действительности не было.

Реклама

Как выяснилось во время расследования, заявитель продал свой автомобиль еще в 2021 году и не снял его с регистрационного учета. После продажи машины на его имя стали приходить штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные новым владельцем автомобиля. Чтобы избежать их оплаты, мужчина и придумал историю о хищении машины.

Против мужчины возбудили уголовное дело о ложном доносе о преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.