Криминал 05 декабря 2023, 15:17 Москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве бабушки молотком Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина во время ссоры со своей 79-летней бабушкой несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

Подсудимый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Он объяснил, что конфликт возник из-за просьбы бабушки сходить в магазин.

Мужчине также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела взяли контроль в прокуратуре.

Ранее обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу.