Криминал 16 августа 2023, 16:19 Москвича приговорили к семи годам колонии за убийство в 2009 году Жителя Москвы признали виновным в убийстве в 2009 году и приговорили к семи годам колонии РИА «Новости»

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Хорошевский районный суд Москвы признал 42-летнего жителя столицы виновным в убийстве четырнадцатилетней давности. О ходе расследования и подробностях дела рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2009 году мужчина поссорился со своим знакомым в доме на Новощукинской улице, нанес ему несколько ударов, а потом задушил. Затем избавился от тела в одном из коллекторов в лесном массиве.

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Следователи и криминалисты сумели проанализировать улики с помощью современных методов и баз данных.

«По результатам проведенных следственных действий, а также на основании свидетельских показаний обвиняемый был задержан в городе Москве и в ходе допроса дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления», — пояснили в СК.

Теперь мужчину ждет наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее по решению суда 34-летнего жителя Москвы приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство своей тети.