Москвича приговорили к 13 годам за педофилию, хотя «жертвы» заявили о его невиновности

В пятницу Кузьминский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строго режима за сексуальные действия по отношению к двум школьницам. Примечательно, что девочки в ходе следствия признались, что оговорили мужчину.

«Суд признал виновным Жалобу в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ и назначил ему наказание в виде 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря суда Карина Каленова.

Два года назад мужчина зашел в подъезд одного жилого дома за двумя девочками. Одной было 11 лет, другой 12. Тогда девочки рассказали, что подсудимый якобы показал им в подъезде половой орган. Следствие решило, что таким образом он хотел реализовать внезапно возникший преступный умысел и удовлетворить свою похоть.

Обвиняемый все отрицал. По его словам, он просто разносил визитки. Из видеозаписей следует, что он вышел через две минуты из подъезда. По данным Baza, потом девочки решили признаться, что оговорили мужчину и все выдумали, чтобы отвлечь родителей от более серьезного — от прогулов в школе. Тем не менее 59-летний Сергей Жалоба теперь должен отсидеть 13 лет.

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