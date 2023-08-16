Криминал 16 августа 2023, 13:32 Москвича приговорили к 13 годам колонии за убийство тети ножом Прокуратура Москвы: суд дал 34-летнему мужчине 13 лет колонии за убийство тети ножом РИА «Новости»

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В Москве мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство тети ножом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

Суд установил, что 13 января 2023 года 34-летний мужчина подкараулил свою тетю на лестничной клетке жилого дома на улице Советской Армии. Он нанес ей 23 ножевых удара, от чего женщина скончалась.

С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры 34-летний Евгений Макеев признан судом виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Пресс-служба прокуратуры Москвы

Мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее жителя Тулы, забившего до смерти шестилетнего ребенка, приговорили к 23 годам колонии.