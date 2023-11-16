Криминал 16 ноября 2023, 21:26 Москвича попросили отправить в психбольницу за попытку покушения на Соловьева Прокурор попросил отправить фигуранта дела о покушении на Соловьева на лечение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гособвинение запросило отправить на принудительное психиатрическое лечение одного из шести фигурантов дела о покушении на ведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва».

Следствие попросило назначить лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением 43-летнему жителю Москвы Василию Стрижакову.

Реклама

Прокурор заявил, что Стрижаков был невменяемым и вступил в запрещенную на территории РФ террористическую организацию, которая запланировала убийство Владимира Соловьева. Его участие в деле подтвердили переписки в Telegram-каналах и наличие оружия в квартире.

Ранее Стрижакова судили за покушение на убийство и оборот наркотиков. Оба раза ему назначали принудительное лечение в психиатрической клинике. А другой обвиняемый, Максим Дружинин, объяснил, почему хотели убить Владимира Соловьева. По словам фигуранта дела, покушение готовили из-за поддержки журналистом СВО.