Москвича ограбили в бизнес-такси. Кто несет за это ответственность?

Кирилл живет и работает в Москве. Молодой человек регулярно пользуется сервисами такси, причем исключительно бизнес-класса. Высокий уровень обслуживания, комфортные автомобили, вежливые водители. Правда, как оказалось, даже в этом случае клиент не может чувствовать себя в безопасности. Однажды после посадки в авто Кирилл отключился, а когда очнулся уже дома, обнаружил пропажу паспорта, большой суммы денег и заблокированный телефон.

«Решил на всякий случай проверить банковские счета, зашел в приложение, меня оно не пускает. Я позвонил своему менеджеру от банка и спросил, в чем проблема. Они мне сказали, что у меня была конвертация большой суммы денег, после чего была попытка транзакции этих денег на киви-кошелек», — рассказывает пострадавший клиент такси Кирилл.

Как показало приложение агрегатора, во время поездки случилась остановка длительностью 35 минут. Можно предположить, что именно в это время водитель пытался перевести деньги со счетов клиента.

Источник фото: телеканал «360»

Как могли развиваться события, Кириллу страшно даже предположить, однако он делает это, чтобы хоть как-то успокоить себя и помочь организму пережить серьезную моральную травму.

«Когда наступили выходные, я уже впал, можно сказать, в небольшую депрессию. Потому что приходили в голову мысли: а что, если бы я проснулся в тот момент, когда он совершал эти действия? Он бы меня ударил по голове… Или если бы вода была отравлена все-таки, он бы с дозировкой переборщил, у меня не запустилось бы сердце», — делится Кирилл.

Теперь главная задача — доказать виновность водителя. Сделать это нелегко, но вполне реально. Кирилл в тот же день обратился в полицию с заявлением.

«Злоумышленник будет наказан по уголовной ответственности, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с возмещением ущерба. Также потерпевший может взыскать с него материальный ущерб, который был причинен в связи с данным преступлением, если вина будет доказана», — сказала эксперт по правовым вопросам Асия Мухаметшина.

Причастность водителя тоже еще только предстоит установить. Однако в этой ситуации пугает не только отсутствие безопасности даже в бизнес-классе такси, но и удивительная позиция компаний, предоставляющих данные услуги.

«Со слов водителя ситуация развивалась не так, как описано в посте на фейсбуке. Установить вину и реальные обстоятельства этого происшествия могут только правоохранительные органы, поэтому мы готовы предоставить необходимую информацию при запросе полиции», — сказал представитель агрегатора такси «Убер».

Агрегатор легко переводит ответственность на фирму-перевозчика. Такие ситуации происходят сплошь и рядом. Известные сервисы такси в таких ситуациях никогда не признают свою ошибку.

«Это должно проверяться с ним в таксопарке, где он числится. Потому что мы всего лишь техподдержка по утерянным вещам, мы такой информацией полностью не обладаем. С ним должны это выяснять те, кто его нанимал, можно так сказать», — сказал представитель таксопарка «Т-Такси».

Номер, указанный для связи с фирмой-перевозчиком, направляет вас всего лишь в кол-центр. А там разговор короткий: «Обращайтесь в таксопарк, мы к этому не имеем отношения». Эта цепочка может содержать и другие звенья. Однако не стоит забывать, что все фирмы, организовавшие такую поездку, обязаны ответить за нее по букве закона.

«Они соответчики — по гражданскому кодексу. Данное ИП или ООО, кто этого водителя принял на работу. Плюс агрегатор, который направил этот автомобиль Кириллу. Они являются соответчиками. Кириллу будет необходимо, если будет доказана вина водителя, составить претензию, оценить весь свой ущерб. Ущерб здоровью, материальный и моральный ущерб», — говорит активист движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова.

К сожалению, даже такси бизнес-класса — не панацея от несчастных случаев, ситуаций грабежа и краж. Да и рецепта для минимизации рисков пока не существует. Все-таки, играет роль человеческий фактор. Однако, ситуацию можно хотя бы попытаться улучшить. Многие клиенты предлагают агрегаторам и таксопаркам начать с себя. Как минимум — научиться брать на себя ответственность и извиняться перед клиентами не только посредством смс, но и реальной помощи.