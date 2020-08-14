Москвича, обвиняемого в убийстве и расчленении жены, арестовали

Мужчину, который накануне признался в убийстве и расчленении собственной супруги, арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет два месяца.

Как сообщает корреспондент «360» из Нагатинского суда, житель Москвы обвиняется по статье 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит тюремный срок до 15 лет.

По данным следствия, москвич поругался с женой и ударил ее ножом в грудь, а позже решил избавиться от тела, разрезав его на части. Конечности он успел вынести на улицу. В квартире все это время находился шестилетний сын пары. Мальчика забрали органы опеки.

О страшном убийстве стало известно 13 августа. Соседи пожаловались на неприятный запах из квартиры неблагополучной семьи и вызвали полицию. Те и обнаружили останки тела женщины, рядом с которыми сидел ее муж.

Позже выяснилось, что обвиняемый уже был судим. Два года назад он ударил собственного отца — тот до сих пор лечится от последствий травмы. В целом родственники его охарактеризовали как очень агрессивного человека, который «женщин вообще никогда не считал за людей».