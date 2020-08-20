Москвича обокрали на 500 тысяч рублей. У него забрали брендовые кольца, нож и деньги

Москвич ушел из дома днем, а вернулся ночью уже ко взломанной двери. Грабитель вынес из его квартиры на Садовой-Самотечной улице наличные, драгоценности и нож на сумму полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Мужчина вышел из квартиры 18 августа, в 12:30, и вернулся 19 августа, в 00:26. Дверь в его квартиру была вскрыта, но внутри ничего не перерыто и не перевернуто. На вид все было на своих местах. Он сразу вызвал полицию. На следующий день хозяин взломанной квартиры обнаружил, что лишился золотого кольца Chanel стоимостью 250 тысяч рублей и керамического кольца Gucci за 80 тысяч рублей.

Злоумышленник еще прихватил из его дома нож, который стоит 120 тысяч рублей, и 30 тысяч рублей наличными. Общая сумма ущерба составила 480 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.