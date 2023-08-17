Криминал 17 августа 2023, 16:17 Москвича арестовали после попытки дать взятку полицейскому за знакомую Жителя Москвы взяли под стражу после попытки дать взятку сотруднику полиции за знакомую РИА «Новости»

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Против 48-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому. Обвиняемого, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, взяли под стражу.

Как установило следствие, во вторник, 15 августа, мужчина предложил взятку в размере 15 тысяч рублей полицейскому, надеясь, что это убедит представителя власти не привлекать его знакомую к административной ответственности. Она, будучи гражданкой другого государства, работала в России без патента.

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«Сотрудник полиции отказался и пресек противоправные действия фигуранта, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в том же кафе, где без патента работала знакомая мужчины, обнаружили еще троих людей, нарушивших миграционное законодательство.

Ранее другого жителя столицы заподозрили в организации и покушении на убийство семьи друга-миллионера, злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело об организации и покушении на убийство.