Криминал 03 августа 2023, 11:15 Москвича арестовали по подозрению в ограблении квартиры друзей Суд взял под стражу москвича, подозреваемого в краже денег и ценностей из квартиры друзей РИА «Новости»

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Жителя Москвы взяли под стражу из-за обвинений в воровстве. По версии следствия, мужчина проник в квартиру друзей, которые доверили ему ключи, и похитил оттуда деньги и ценности. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, женатая пара попросила своего знакомого присмотреть за квартирой, пока там устанавливают кондиционер. Однако затем они обнаружили пропажу вещей и денег.

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По их оценке, сумма украденного составила не менее 540 тысяч рублей. Хозяева просмотрели камеры наблюдения, обнаружили своего друга, который обчистил квартиру, пока там никого не было, и обратились в полицию.

«С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Ранее в Москве арестовали обвиняемых в мошенничестве. Их подозревают в обмане пенсионерок. В общей сложности доверчивые женщины отдали двум мужчинам более десяти миллионов рублей.