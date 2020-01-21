Москвич жестоко убил свою мать ударами ножа в голову

Ссора между пенсионеркой и ее сыном вспыхнула в ночь на 20 января в одной из квартир на Коломенской набережной. Мужчина несколько раз ударил свою мать ножом в голову. Женщина от полученных ран скончалась на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника в тот же день. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина снял скальп со своей матери. Криминалисты изъяли из квартиры предполагаемые орудия убийства. Помимо нескольких ножей, которыми орудовал мужчина, на месте преступления также нашли топор и молоток. Следователи сейчас собирают доказательную базу, а обвиняемого отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.