Криминал 30 апреля 2023, 12:22 Москвич зарезал нового приятеля своей экс-возлюбленной в Путевом проезде СК: убийство на почве ревности произошло в доме в Путевом проезде в Москве Прокуратура Москвы / Telegram

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Тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире одного из домов в Путевом проезде в Москве. В убийстве заподозрили бывшего сожителя возлюбленной погибшего. Злоумышленника быстро задержали, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Против мужчины возбудили дело об убийстве. По данным следствия, 30 апреля подозреваемый несколько раз ударил ножом оппонента. Мотивом стала ревность — погибший был в отношениях с экс-возлюбленной задержанного.

Прокуратура Москвы / Telegram

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Подозреваемому 34 года. Он признался, что совершил преступление, приревновав женщину к ее новому приятелю.

Орудие убийства нашли на месте преступления и направили на экспертизу. На месте работу правоохранителей координирует первый заместитель Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.