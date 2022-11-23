Эксклюзив 23 ноября 2022, 09:31 Москвич «заминировал» сразу четыре суда столицы Источник «360»: неизвестный сообщил о бомбах в четырех судах Москвы РИА «Новости»

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Неизвестный злоумышленник по электронной почте предупредил Басманный суд Москвы о якобы заложенной бомбе и потребовал 150 тысяч рублей, сообщил источник «360». По его данным, «минер» утверждал, что заложил бомбы также в Лефортовском, Бутырском и Зюзинском райсудах. Ему якобы помогла команда сообщников.

Автор письма представился известным телеведущим и заявил, что ему надоела эта работа. Он потребовал 150 тысяч рублей и пригрозил «большими последствиями», но какими именно, уточнять не стал. Работники суда сообщили об этом в полицию.

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Лефортовский и Бутырский суды получали подобные письма 21 ноября. Тогда кибертеррористы назвались нацистами, пригрозили всем органам власти в России, пообещали подорвать суды и потребовали 100 тысяч рублей.

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