Москвич «заказал» киллеру мать ради квартиры
Московские полицейские предотвратили заказное убийство. Молодой человек нашел киллера для своей матери, чтобы завладеть ее квартирой. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
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Стражи порядка установили, что задержанный получить квартиру своей матери.
Для этого он договорился со своим знакомым, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, убить женщину за вознаграждение. Убийство матери он оценил в 200 тысяч рублей и автомобиль.
Когда полицейские узнали о готовящемся преступлении, убийство женщины инсценировали, а ее сына задержали.
Во время обыска у заказчика нашли переделанный из газового пистолета в боевой «ИЖ 78-8».
Против задержанного возбудили несколько уголовных дел — одно по статье УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия», а второе и третье по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».