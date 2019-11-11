Москвич «заказал» киллеру мать ради квартиры

Школьник облил кипятком и разрезал мать в Петербурге Подробнее

Стражи порядка установили, что задержанный получить квартиру своей матери.

Для этого он договорился со своим знакомым, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, убить женщину за вознаграждение. Убийство матери он оценил в 200 тысяч рублей и автомобиль.

Когда полицейские узнали о готовящемся преступлении, убийство женщины инсценировали, а ее сына задержали.

Во время обыска у заказчика нашли переделанный из газового пистолета в боевой «ИЖ 78-8».

Против задержанного возбудили несколько уголовных дел — одно по статье УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия», а второе и третье по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».