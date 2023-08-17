17 августа 2023, 13:07
Москвич заказал киллера для семьи друга-миллионера
Shot: москвича заподозрили в организации и покушении на убийство семьи друга-миллионера
Житель Москвы решил заказать наемного убийцу для семьи своего друга-миллионера, чтобы забрать их деньги. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.
По информации канала, мужчина занимался продажей коллекционных монет из золота и серебра и имел значительные сбережения. Житель столицы, который не мог похвастаться большим достатком, затаил на него обиду и решил убить приятеля и его жену. Он начал искать киллера в интернете.
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Однако под видом заинтересованного наемника на его объявление откликнулся сотрудник правоохранительных органов. Заказчик подробно описал ему план убийства и передал аванс в размере пяти тысяч рублей. Окончательная сумма не называется.
После этого завистливого приятеля задержали и возбудили против него уголовное дело об организации и покушении на убийство.
Ранее полиция задержала подозреваемого в жестком избиении женщины в кафе на Камчатке.
Убийства
Преступления
Москва 2023
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