Криминал 17 августа 2023, 13:07 Москвич заказал киллера для семьи друга-миллионера Shot: москвича заподозрили в организации и покушении на убийство семьи друга-миллионера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Москвы решил заказать наемного убийцу для семьи своего друга-миллионера, чтобы забрать их деньги. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчина занимался продажей коллекционных монет из золота и серебра и имел значительные сбережения. Житель столицы, который не мог похвастаться большим достатком, затаил на него обиду и решил убить приятеля и его жену. Он начал искать киллера в интернете.

Реклама

Однако под видом заинтересованного наемника на его объявление откликнулся сотрудник правоохранительных органов. Заказчик подробно описал ему план убийства и передал аванс в размере пяти тысяч рублей. Окончательная сумма не называется.

После этого завистливого приятеля задержали и возбудили против него уголовное дело об организации и покушении на убийство.

Ранее полиция задержала подозреваемого в жестком избиении женщины в кафе на Камчатке.