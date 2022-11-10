Эксклюзив 10 ноября 2022, 17:12 Москвич заявил, что заминировал ТЦ «Метрополис», и потребовал миллион Источник «360»: москвич сообщил в полицию, что заложил в ТЦ «Метрополис» 200 кг тротила РИА «Новости»

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Житель Москвы позвонил в полицию и заявил, что заминировал ТЦ «Метрополис», сообщил источник «360». По его данным, мужчина потребовал миллион рублей за то, чтобы не взрывать торговый центр.

В ТЦ якобы находится 200 килограммов тротила, добавил источник. «Минер» предупредил, что деньги ему должны положить под дверь в течение двух часов.

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В полиции эти данные официально пока не подтверждали. Все обстоятельства уточняются. За телефонный терроризм в России предусмотрена уголовная ответственность.

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