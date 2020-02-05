«Ты что, вообще, творишь?» Москвич взыскал с племянницы 26 млн рублей

Однажды утром москвичке Алисе Степановой пришло СМС-оповещение от банка. С ее счета в качестве оплаты долга по судебному делу были сняты три миллиона рублей. Как оказалось, родной дядя Юрий Сосунов подал на Алису в суд. Правда, она узнала об этом уже после вынесенного решения.

«Мы приезжаем в суд, смотрим дело, и я просто там чуть ли не падаю в обморок. Когда я увидела, что взыскатель Сосунов Юрий Михайлович, мой дядя, у меня был просто шок. Мы стали смотреть и обалдели от того, что да, подпись похожа на мою… но я не подписывала такого», — рассказала Алиса.

Девушка заявляет, что подписи Сосуновым были подделаны. Ну, а сам истец в суде заявил, что Алиса несколько лет назад взяла у него в долг 10 миллионов рублей, а вернула только 600 тысяч. С процентами накапало целых 26 миллионов.

«Я говорю: «Ты вообще, ты обалдел? Ты что вообще творишь? Что ты вообще сделал?» Но у него реакция была: «Я предупреждал твою маму». Ну, действительно, он несколько лет подряд просил маму: «Оформи на меня какую-нибудь квартиру, а лучше две. Потому что у меня трое детей, а у тебя одна дочка», — сказала Алиса.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Степановой, ее дядя всерьез обиделся на родственников и решил таким образом их проучить. Выбрал для этого, как говорит Алиса, мошеннический способ подделки документов. Первый суд девушка проиграла, апелляционная инстанция тоже не помогла.

«О мягкости и снисхождении я бы не просила. На рассмотрение суда. Все-таки это мошенник. Просто я считаю, что это не 20 тысяч, не две тысячи и даже не 200. Это 26 миллионов», — отметила Алиса.

Когда речь идет о родном человеке, суммы значения не имеют, но и сама Алиса, и ее мама, сестра Сосунова, думают иначе: мошенник должен быть наказан.

Источник фото: телеканал «360»

«Он, оказывается, подал на меня в суд. Тоже по поддельной расписке. И об этом я узнала только в октябре. Тоже по той же схеме. Он хотел скрыть от меня этот иск. Я не думаю, что это надо прощать. Я думаю, что все равно он должен быть наказан», — заявила Людмила Степанова, сестра Юрия и мама Алисы.

Теперь у москвички одна дорога — кассация и надежда на более детальное рассмотрение иска.

«Если дядя такой честный, если действительно его обманули, и он в свое время давал якобы в займы, и ему не отдали денег, то почему он не может выйти на связь? Почему он сделал такую вот подлянку с этими уведомлениями почтовыми? Зачем он сделал все втихую и провел судебный процесс? Зачем, для чего?» — сказал адвокат Иван Сидоров.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Юрий Сосунов на связь все-таки вышел, но диалог получился очень лаконичным. «Я ничего не подделывал. Там все оригинальные подписи. Уже экспертизу сделали этих документов», — заявил он по телефону.

Финансовые и особенно квартирные вопросы могут всерьез разлучить даже самых близких людей. Для некоторых в подобных спорах абсолютно не важно, кто оппонент — брат, сват или родная племянница.