Москвич выбросил сына из окна. Прокуратура начала проверку

Отец выбросил трехлетнего сына из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Столичная прокуратура приступила к проверке.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с доставлением малолетнего в одну из столичных больниц», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, 4 августа отец выбросил трехлетнего сына из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Дом находится на улице Шумилова. Мать с ребенком не живет, но вечером в квартире находилась бабушка.

«Мальчик в больнице тяжелом состоянии, местонахождение мужчины устанавливают полицейские», — уточнили в прокуратуре.

Во время проверки сотрудники прокуратуры планируют узнать все обстоятельства и причины случившегося. Также они выяснят, исполняли ли взрослые свои родительские обязанности в полной мере.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что травмированного ребенка нашли рядом с жилым домом. Сейчас на месте продолжают работать правоохранители.