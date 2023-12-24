Криминал 24 декабря 2023, 21:58 Москвич выбросил из окна приехавшую на вызов эскортницу СК: в Москве мужчина вытолкнул из окна пятого этажа девушку-нигерийку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Москвы вытолкнул из окна 22-летнюю уроженку Нигерии. Девушка упала с высоты пятого этажа и получила травмы, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По предварительной версии, 23 декабря мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Айвазовского, вытолкнул стоявшую у открытой створки окна малознакомую девушку.

Реклама

«Девушка перелетела через подоконник и выпала с высоты пятого этажа. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают помощь», — уточнили в сообщении.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным Telegram-канала Mash, 45-летний мужчина выбросил с пятого этажа приезжую из Нигерии девушку по вызову. Подозреваемый отмечал свой день рождения.

До этого в Москве задержали приезжего из Узбекистана, который зарезал двух девушек-эскортниц. Причиной убийства стала стоимость интимных услуг, которая показалась завышенной клиенту.