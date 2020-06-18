Москвич вез под капотом машины почти 2 кг кокаина

Правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого сидел 30-летний мужчина. В салоне Hyundai Santa Fe также находилась 40-летняя пассажирка.

Сотрудники ГИБДД осмотрели транспортное средство и обнаружили под капотом три свертка с порошком. Еще не менее 500 граммов наркотика они нашли в сумке у пассажирки. Общая масса изъятого кокаина — около двух килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые арестованы, отметила «Русская планета».