05 июня 2023, 18:51
Москвич украл у работодателя криптовалюту на 206,7 миллиона рублей
Житель Москвы украл у работодателя криптовалюту на 206,7 миллиона рублей
Сотрудник частной столичной компании украл у работодателя криптовалюту на сумму 206,7 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
Уголовное дело против 29-летнего жителя столицы рассмотрит Хорошевский районный суд.
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По версии правоохранительных органов, молодой человек внедрил в корпоративную сеть программное обеспечение, с помощью которого завладел принадлежащей фирме криптовалютой. Кража 206,7 миллионов рублей произошла в период с 30 ноября по 2 декабря 2022 года.
Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом «б» четвертой части статьи 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере»), уточнили в прокуратуре. Он полностью признал вину и возместил причиненный компании ущерб в полном объеме.
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