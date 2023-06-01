01 июня 2023, 14:57
Москвич украл телефон у мужчины, пока тот спал на лавочке у клуба на Болотной набережной
Мужчина обворовал спящего на лавочке москвича на Болотной набережной
Столичные полицейские задержали москвича по подозрению в краже смартфона у спящего мужчины в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего москвича, которого подозревают в хищении мобильного телефона у мужчины, уснувшего на лавочке рядом с клубом на Болотной набережной.
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Следствие установило, что прохожий заметил спящего молодого человека с дорогим гаджетом в руке. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник осторожно присел рядом с жертвой на корточки, притворился, что завязывает шнурки. Затем, улучив момент, схватил мобильник и сбежал.
Во время обыска у задержанного нашли еще три чужих телефона. Однако украденный у спящего мужчины гаджет злоумышленник успел продать.
Против москвича возбудили уголовное дело, фигуранта пока отпустили под подписку о невыезде.
«Следователем ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее икону Божьей Матери Боголюбской украли из храма в центре Москвы.
Кражи
Полиция
Москва 2023
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