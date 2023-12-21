Криминал 21 декабря 2023, 12:48 Москвич украл сумку за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами Суд дал москвичу четыре года колонии за кражу сумки за три миллиона рублей

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Неоднократно судимый 63-летний мужчина украл из мастерской по ремонту обуви и аксессуаров в Москве сумку, чтобы расплатиться со своим знакомым. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина устроился на работу курьером. В обязанности входило забирать заказы и доставлять хозяевам готовые изделия. Однако до этого он взял у знакомого долг в 500 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, мужчина решился на преступление.

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С утра он пришел на работу. Когда убедился, что рядом никого нет, он при выключенном свете взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора и спрятал ее под пальто. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления и пошел в ближайший ломбард, где выручил за украденный предмет 300 тысяч рублей. Однако на следующий день ему позвонили с работы и заявили, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте.

Обвиняемый не знал, что в мастерской было видеонаблюдение. Он попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания.

«С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт „б“ части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима. В действиях осужденного признан особо опасный рецидив», — отметили в ведомстве.

Ранее мужчина украл сумку с деньгами из автомобиля на юго-востоке Москвы.