Москвич ударил ножом кассира у магазина

Безработный напал на кассира у магазина на западе Москвы. В итоге пострадавшего с ножевыми ранениями отвезли в больницу, а жителя задержали сотрудники полиции.

Мужчина напал на 21-летнего кассира магазина на Можайском шоссе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Сотрудники полиции приехали по указанному адресу и увидели раненого молодого человека. Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу для оказания необходимой помощи. Медики диагностировали у парня колото-резаное ранение живота.

Нападавшего правоохранителям удалось задержать утром 29 мая. Теперь его дело будут расследовать, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего нападения.

Ранее сообщалось, что 6 мая ревнивый москвич облил бензином бывшую девушку, а затем поджег заживо. Пострадавшая теперь проходит лечение от многочисленных ожогов в реанимации больницы. Самого ревнивца задержали сотрудники полиции для дальнейших разбирательств.