Москвич убил жену и ее родителей на глазах у детей

Москвич набросился с ножом на свою жену и ее родителей. Из них никому не удалось выжить. Жестокое убийство происходило прямо на глазах маленьких детей. Как выяснили СМИ, мужчина был под некими препаратами.

Утром 21 марта стало известно об убийстве в одном из жилых домов на Волоколамском шоссе. Мужчина зарезал свою жену и обоих ее родителей. Родственникам выжить не удалось — все трое погибли на месте от ранений.

После этого убийца позвонил родителям и рассказал, что сделал. Второй звонок он сделал в полицию, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Правоохранители выяснили, что в момент расправы в квартире были двое детей. Они не пострадали и сейчас находятся у родственников.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. На него завели уголовное дело об убийстве. В квартире продолжают работать следователи и криминалисты. Они осматривают место преступления, допрашивают очевидцев и выясняют все подробности.

Как удалось выяснить РЕН ТВ, мужчину зовут Станислав И. Вся расправа над членами семьи происходила на глазах детей, одному из них три года, а второму восемь лет. По предварительной информации, нападавший был под действием каких-то препаратов, но не пьян. Во время нападения он сам поранил руку.

В последнее время у Станислава были проблемы на работе. Компания проваливала тендеры и проверялась аудиторами. Именно из-за этих трудностей мужчина страдал от бессонницы и потери аппетита, утверждают знакомые. Перед случившимся он был «бледный как простыня».