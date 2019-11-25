Москвич справил нужду в подъезде. Почему он оказался в колонии строгого режима?
Алексей Бугай из Москвы однажды переоценил свои силы с пенным напитком, а когда терпеть стало невыносимо, зашел в подъезд, чтобы справить нужду. Мужчину заметила 11-летняя девочка, которая возвращалась домой из школы. Ребенок пожаловался родителям, и через два дня Алексея задержали. А чуть позднее осудили на 12 лет колонии строгого режима — за насильственные действия сексуального характера.
«Человеку, который кого-то изнасиловал, такой же срок дают. А тут он стоял и ни до кого не дотрагивался — и срок такой же получил. Ну это вообще как?» — сказала мать осужденного Ирина Бугай.
В показаниях девочки четко прослеживается главное — мужчина стоял от нее на расстоянии около метра. О каких насильственных действиях говорят следователи? Да и сама девочка после таких событий должна была получить серьезную психологическую травму.
«В экспертизе [состояния девочки] написано: «Нарушений сна, аппетита, настроения не наблюдается. К фантазированию девочка не склонна». В экспертизе моего сына написано: «Склонности к педофилии не выявлено», — отметила Ирина Бугай.
У Алексея следователи изъяли компьютер, фото и видеоаппаратуру, мобильный телефон. Никаких доказательств его нездоровых сексуальных фантазий и отклонений там найдено не было. По словам близких, Алексей — человек, любящий большие и дружные кампании. Он даже организовал сообщество автопутешественников.
«Много семей приезжало с детьми. Я много раз это говорил, что, если у человека какие-то отклонения есть, если психически он больной, он бы в любом случае себя как-то выдал. Я его знаю семь лет и сколько раз я его видел с детьми, не было ни разу ни шутки, ни разговоров на эту тему. Поэтому я не верю во все это», — сказал друг осужденного Тимур.
Мы смогли дозвониться до мамы потерпевшей девочки. Приговор она комментировать отказалась. По словам матери, девочка чувствует себя нормально.
«Ну вы же понимаете, что не все всегда на поверхности. В целом нормально», — отметила Юлия Евстифеева.
После вопроса о наличии у ребенка психологических травм, женщина бросила трубку.
Получается, с девочкой все в порядке. И сейчас, и через несколько дней после происшествия. А Алексей Бугай угодил на 12 лет в колонию строгого режима. Вероятно, за то, чего не совершал.
«Даже сама потерпевшая пояснила, что никаких действий сексуального характера в отношении нее нашим подзащитным не было совершено. Подтвердила, что поведение нетипично для насильника. Она спокойно зашла в подъезд и вышла из подъезда», — сообщил адвокат Руслан Беппаев.
Адвокат мужчины намерен обжаловать приговор в Верховном суде. Тем временем, мать осужденного, его родственники и друзья уже готовят очередную передачку в колонию во Владимирской области.