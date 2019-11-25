Москвич справил нужду в подъезде. Почему он оказался в колонии строгого режима?

Москвича осудили на 12 лет колонии строгого режима после того, как тот справил нужду в подъезде. Мужчину обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. В ситуации разбирался корреспондент «360».

Алексей Бугай из Москвы однажды переоценил свои силы с пенным напитком, а когда терпеть стало невыносимо, зашел в подъезд, чтобы справить нужду. Мужчину заметила 11-летняя девочка, которая возвращалась домой из школы. Ребенок пожаловался родителям, и через два дня Алексея задержали. А чуть позднее осудили на 12 лет колонии строгого режима — за насильственные действия сексуального характера.

«Человеку, который кого-то изнасиловал, такой же срок дают. А тут он стоял и ни до кого не дотрагивался — и срок такой же получил. Ну это вообще как?» — сказала мать осужденного Ирина Бугай.

Источник фото: телеканал «360»

В показаниях девочки четко прослеживается главное — мужчина стоял от нее на расстоянии около метра. О каких насильственных действиях говорят следователи? Да и сама девочка после таких событий должна была получить серьезную психологическую травму.

«В экспертизе [состояния девочки] написано: «Нарушений сна, аппетита, настроения не наблюдается. К фантазированию девочка не склонна». В экспертизе моего сына написано: «Склонности к педофилии не выявлено», — отметила Ирина Бугай.

У Алексея следователи изъяли компьютер, фото и видеоаппаратуру, мобильный телефон. Никаких доказательств его нездоровых сексуальных фантазий и отклонений там найдено не было. По словам близких, Алексей — человек, любящий большие и дружные кампании. Он даже организовал сообщество автопутешественников.

«Много семей приезжало с детьми. Я много раз это говорил, что, если у человека какие-то отклонения есть, если психически он больной, он бы в любом случае себя как-то выдал. Я его знаю семь лет и сколько раз я его видел с детьми, не было ни разу ни шутки, ни разговоров на эту тему. Поэтому я не верю во все это», — сказал друг осужденного Тимур.

Источник фото: телеканал «360»

Мы смогли дозвониться до мамы потерпевшей девочки. Приговор она комментировать отказалась. По словам матери, девочка чувствует себя нормально.

«Ну вы же понимаете, что не все всегда на поверхности. В целом нормально», — отметила Юлия Евстифеева.

После вопроса о наличии у ребенка психологических травм, женщина бросила трубку.

Получается, с девочкой все в порядке. И сейчас, и через несколько дней после происшествия. А Алексей Бугай угодил на 12 лет в колонию строгого режима. Вероятно, за то, чего не совершал.

«Даже сама потерпевшая пояснила, что никаких действий сексуального характера в отношении нее нашим подзащитным не было совершено. Подтвердила, что поведение нетипично для насильника. Она спокойно зашла в подъезд и вышла из подъезда», — сообщил адвокат Руслан Беппаев.

Адвокат мужчины намерен обжаловать приговор в Верховном суде. Тем временем, мать осужденного, его родственники и друзья уже готовят очередную передачку в колонию во Владимирской области.