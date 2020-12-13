Москвич сделал из 10-летней дочери наркокурьера. У нее нашли 76 свертков метадона

Столичные полицейские нашли у 10-летней девочки свертки с наркотиками. Оказалось, что ребенка в качестве наркокурьера использовал отец. Мужчину задержали и завели уголовное дело.

«В подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя жительница столицы. При личном досмотре <…> у ребенка было обнаружено и изъято 76 свертков с веществом неизвестного происхождения», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Экспертиза установила, что в свертках был метадон. Правоохранители выяснили, что девочка действовала по указанию своего отца. Ее забрали в одно из медучреждений города. Мужчину же задержали и завели на него дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Кроме того, полицейские задержали еще одного подозреваемого. У приезжего мужчины нашли девять свертков с метадоном общей массой более 2,5 грамма. На него также завели уголовное дело. Правоохранители провели обыски в квартирах, где жили подозреваемые. Мужчины сейчас находятся под стражей.