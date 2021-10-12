Москвич пытался застрелить полицейского в дежурной части

На севере Москвы неизвестный попытался застрелить полицейского на рабочем месте. Мужчину обезвредили. Следователи уже возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленник зашел в дежурную часть по столичному району Преображенское вечером 12 октября, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова. Ее слова привело РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов“)», — подчеркнула Иванова.

По версии следователей, оказавшись в отделе полиции, мужчина направил огнестрельное оружие на правоохранителя. Выстрелить он не смог, поскольку его обезвредили.

Подозреваемого в ближайшее время доставят в подразделение СК РФ для проведения необходимых следственных действий.