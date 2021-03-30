Москвич прописал 160 тысяч мигрантов и получил срок

Приговор в виде двух лет колонии получил участник преступной группировки, которая занималась фиктивной регистрацией мигрантов в Москве. С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года в помещении на проспекте 40 лет Октября на учет встали более 160 тысяч иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Члены группировки в электронной форме подавали в московский главк МВД ложные данные о регистрации приезжих иностранцев. В качестве принимающей стороны они указывали коммерческие организации, а местом жительства называли здание на юго-востоке Москвы.

За постановку на учет мигранты платили деньги.

С фигурантом дела следователи заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он сдал своих подельников. После его показаний правоохранители задержали чиновника, который был причастен к незаконной регистрации мигрантов. Ему предъявили обвинение в получении взятки.

Главный организатор преступной схемы сбежал. В данный момент он находится в розыске. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

Люблинский суд приговорил фигуранта дела к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.