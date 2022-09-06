Москвич попытался примкнуть к националистам из «Правого сектора» | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Москвич попытался примкнуть к националистам из «Правого сектора» ФСБ задержала москвича за попытку вступить в «Правый сектор»

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Парень из Москвы попытался уехать на Украину и примкнуть к группировке «Правый сектор»*, чтобы воевать на стороне националистов. Силовики схватили его. Он во всем сознался, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Москвич придерживался праворадикальных националистических взглядов. Во время обыска в его квартире нашли средства связи, специальную военную экипировку, литературу и символику. Парень не успел уехать на Украину, так как его схватили органы госбезопасности.

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ФСБ опубликовала видео с признанием. Парень обратился к тем, кто тоже хочет поехать к националистам. Он заявил, что их источники информации недостоверны и работают на пропаганду.

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«Я был задержан за попытку пересечения границы России на Украину для дальнейшего ведения боевых действий <…>. Изначально я считал, что Россия совершает преступление на территории Украины, но глубоко ошибался. Запрещенные экстремистские группировки <…> против своего же народа», — сказал он.

Парня арестовали по делу об участии в деятельности экстремистской организации.

* «Правый сектор» — националистическая экстремистская группировка, запрещена в России.

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