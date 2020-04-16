Москвич попал под статью за взятку гаишнику. У мужчины не было пропуска

Житель Москвы не стал получать специальный пропуск для поездки на авто и решил избежать наказания. Он предложил сотруднику ГИБДД три тысячи рублей в качестве взятки. В итоге на водителя завели уголовное дело.

«Сотрудники ДПС 8 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве задержали москвича, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей», — сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Мужчина ехал по МКАД на Mercedes-Benz, когда его остановил автоинспектор. Сотрудник ГИБДД потребовал предъявить документы и электронный пропуск, но водитель не смог их предоставить. В итоге москвич нарушил режим повышенной готовности и самоизоляции, за что полагается составление административного протокола.

Водитель предложил капитану полиции взятку в размере трех тысяч рублей, чтобы тот не оформлял бумаги о нарушении.

«Внутри паспорта у меня были деньги. Я инспектору сказал, что это на чай. Он спросил, не взятку ли я предлагаю. Я ответил, что нет, от чистой души на чай», — рассказал мужчина во время допроса.

Он заверил, что просто забыл деньги в паспорте и не знал, какая именно сумма там лежит. Несмотря на эти объяснения, факт дачи взятки зафиксировали и передали в отделение полиции. На мужчину завели дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье «Мелкое взяточничество». Его отпустили под подписку о невыезде.