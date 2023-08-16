Криминал 16 августа 2023, 12:13 Москвич получил свыше четырех лет колонии за призывы к терроризму Суд в Москве дал 25-летнему мужчине свыше четырех лет колонии за призывы к терроризму Пресс-службе следственного комитета России

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Военный суд в Москве приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России.

По данным ведомства, 25-летний москвич в своем Telegram-канале опубликовал аудиосообщение с призывом об осуществлении террористической деятельности. Сотрудники правоохранительных органов вычислили злоумышленника и задержали. В его квартире прошли обыски. Также следователи провели психолого-лингвистическую судебную экспертизу.

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«Приговором Второго Западного окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о содействии терроризму против 70-летнего мужчины.