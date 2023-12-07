Криминал 07 декабря 2023, 11:56 Москвич получил 9,5 года колонии за убийство супруги ножом Мужчина получил 9,5 года колонии за убийство супруги ножом на востоке Москвы РИА «Новости»

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Перовский районный суд Москвы приговорил 33-летнего мужчину 9,5 года колонии по делу об убийстве супруги ножом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление 28 июля в квартире на улице Молостовых. Во время конфликта обвиняемый нанес около 30 ударов ножом своей супруге, что привело к ее смерти на месте происшествия.

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Мужчину задержали и заключили под стражу. Он признал свою вину. Суд, рассмотрев уголовное дело, приговорил злоумышленника к 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу. Подсудимый объяснил, что конфликт возник из-за просьбы пожилой женщины сходить в магазин. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.