Криминал 31 января 2024, 19:05 Москвич получил 13 лет колонии за доведение сына до самоубийства Суд приговорил москвича к 13 годам колонии за доведение сына до самоубийства РИА «Новости»

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Москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по июль 2022 года мужчина, живший на Тихорецком бульваре, систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына. Он кричал и оскорблял ребенка.

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Его действия привели к тому, что 11 июля 2022 года мальчик совершил суицид. Ребенок скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

«Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили в Томске после суицида двух учащихся одного из техникумов. Подростки сняли на камеру телефона последние минуты жизни.