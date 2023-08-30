Криминал 30 августа 2023, 17:57 Москвич пойдет под суд за хранение наркотиков и нападение на сотрудника ДПС Москвича обвинили в хранении наркотиков и нападении на сотрудника ДПС РИА «Новости»

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Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинение против 45-летнего мужчины в незаконном хранении наркотических средств и применении насилия против представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

По данным прокуратуры, в июне этого года полиция остановили автомобиль обвиняемого на улице Коровий Вал. При досмотре в салоне машины обнаружили 0,53 грамма запрещенных веществ.

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«Обвиняемый, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение наркотических средств, применил насилие в отношении сотрудника ДПС», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина полностью признал вину. В ближайшее время суд рассмотрит его дело.

Ранее в Новой Москве задержали наркоторговца с 35 килограммами запрещенных веществ. Он пытался спрятать наркотики в лесополосе.