Криминал 20 февраля 2024, 18:43 Москвич под видом рабочего украл сетевые коммутаторы на 1,4 миллиона рублей Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже коммутаторов на 1,4 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу двух сетевых коммутаторов за 1,4 миллиона рублей из организации. Подозреваемым оказался 43-летний бывший работник этой компании, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина пришел в офис фирмы, представившись рабочим. Он убедил сотрудников в необходимости провести ремонт в помещении.

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Во время проведения работ он повредил навесной потолок и украл оттуда два сетевых коммутатора. После этого скрылся.

Полицейские уже изъяли похищенное оборудование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске.