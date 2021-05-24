Москвич обналичил один миллион фальшивых рублей

В Москве мужчина загрузил в банкомат фальшивые купюры на один миллион рублей, перевел на банковские карты и обналичил. На него завели уголовное дело о мошенничестве.

Злоумышленник внес в банкомат 521 купюру номиналом две тысячи рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина внес деньги в банкомат Россельхозбанка, который находится на Краснопрудной улице. Банкомат посчитал деньги «банка приколов настоящими.

Затем мужчина перевел деньги на несколько банковских карт и обналичил. В отношении него завели уголовное дело.

Ранее в России выявили рекордное количество фальшивых долларов за первые три месяца 2021 года. В Центробанке заявили, что чаще мошенники подделывают купюры номиналом 50 долларов 2013 года выпуска.